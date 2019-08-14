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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 22:16 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesi Uncular Mahallesi yakınlarında ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesi Uncular Mahallesi yakınlarında ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Erciş-Patnos Karayolu üzerinde bulunan Ulucular Mahallesi yakanılarında meydana geldi. İlyas Aksoy yönetimindeki 65 EP 210 plakalı ambulans, hastaneye giderken Hüseyin Aydın yönetimindeki 17 AAR 948 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, ambulansta bulunan sürücü ve 2 sağlık personeli ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıAmbulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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