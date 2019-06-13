HABER

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 00:54 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil ile içerisinde hasta bulunan ambulansın çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil ile içerisinde hasta bulunan ambulansın çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza saat 23.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Metin Bülbül (35) yönetimindeki 20 BEV 76 plakalı hasta taşıyan ambulans, 415 Sokak'ta bulunan kontrolsüz kavşakta Ahmet Ünal (64) yönetimindeki 20 HH 431 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans devrildi. Kazada, ambulans sürücüsü Bülbül, sağlık personelleri Derya Kahraman (32), Bahar Çolak (23), ambulansta bulunan hasta Zeynep Taş (78) ile otomobil sürücüsü Ünal ile araçtaki Firdevs Ünal (57) ve Firdevs Berrin Ünal (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çalışma başlatan itfaiye ekipleri araçta sıkışan ambulans sürücüsü Bülbül'ü kurtardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralıAmbulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralıAmbulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralıAmbulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Kırıkkale'de zincirleme kaza: 2 ölü, 17 yaralı (2)Kırıkkale'de zincirleme kaza: 2 ölü, 17 yaralı (2)
Aşiret düğününde maganda kurşunuyla başından yaralandıAşiret düğününde maganda kurşunuyla başından yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.