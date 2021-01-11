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Ambulans ile otomobilin çarpışmasında 4 kişi yaralandı

11.01.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Uşak’ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Uşak - Ulubey karayolu Atatürk Bulvarında meydana geldi.

Uşak’ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Uşak - Ulubey karayolu Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 BB 184 plakalı otomobille Kızılırmak sokak üzerinden yola çıkan Muavin Toker, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne hasta bıraktıktan sonra bağlı olduğu Eşme’ye dönen ambulansla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, ambulans ise ters şeritte bulunan kaldırıma çıktı. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada üçü sağlık görevlileri olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü Muavin Toker ve 3 sağlık görevlisi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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