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Ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 23:54 | Son Güncelleme

KONYA'da içinde hasta bulunmayan ambulans ile polis aracının çarpışması sonucu 2'si polis memuru 5 kişi yaralandı.  Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru Mustafa Kaynak yönetimindeki 42 A 7655 plakalı araç ile  Muhammed Önce yönetimindeki 112 Acil Servis'e bağlı 42 ANG 02 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı.

Ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da içinde hasta bulunmayan ambulans ile polis aracının çarpışması sonucu 2'si polis memuru 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru Mustafa Kaynak yönetimindeki 42 A 7655 plakalı araç ile Muhammed Önce yönetimindeki 112 Acil Servis'e bağlı 42 ANG 02 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle içinde hasta bulunmayan ambulans devrildi. Kazada ambulans sürücüsü Muhammed Önce, sağlık görevlileri Sare Nur Ahcı, Sevgi Sevin ile polis memurları Mustafa Kaynak ve Mehmet Tencere yaralandı. Yaralılar, başka ambulanslarla yakındaki Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralıAmbulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralıAmbulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralıAmbulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı

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Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralıKonya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı
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