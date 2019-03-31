Ambulans ile sandığa götürülen seçmen gözyaşlarını tutamadı

Sivas’ta kalp yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Nazım Demir İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından ambulansla hastaneden alınarak oyunu kullanacağı okula götürüldü. Vatandaşlık görevini yerine getiren Demir gözyaşlarını tutamayarak,"Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Numune Hastanesi’nde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve yürümekte güçlük çeken Nazım Demir (73) oyunu kullanmak istedi. Bunun üzerine Demir’in oğlu Ahmet Demir İl Sağlık Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri Birimi ile irtibata geçti. Ambulansla hastaneye gelen ekipler tekerlekli sandalye ile Demir’i ambulansa bindirerek oy kullanacağı Emek Mahallesi’ndeki Muzaffer Sarısözen Ortakulu’na taşındı. Sandık görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabine giren Demir, oyunu kullandı. Oyunu kullandığı için gözyaşlarını tutamayan Demir,"Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

"Milli bir ödev olarak görüyordu"

Babasının oy kullanmayı milli bir ödev gördüğünü söyleyen Demir,"Babam hastaneydi taburcu oldu eve götürecektim. Evde Sağlık Hizmetleri’ni aradım. İl Sağlık Müdürlüğümüz hemen ekip gönderdiler. Hastaneden aldılar, oyunu kullandırdılar. Babam milli bir ödev olarak görüyordu. Geceden beri oy kullanamayacağının kaygısını yaşıyordu. Bu hizmet sayesinde geldi oyunu kullandı şimdi huzurlu, mutlu bir şekilde evine gidecek. Oy kullanmayı çok önemsiyordu. Ödevini yapmış hissiyle evine gidecek" dedi.

