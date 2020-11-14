HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ambulans ile servis çarpıştı: 1 yaralı

Ambulans ile servis çarpıştı: 1 yaralı

14.11.2020 14:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de hasta taşıyan ambulans ile servisin karıştığı kazada ambulansta görevli bir sağlık personeli yaralandı.Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı ile Gençlik Bulvarının kesişiminde gece saatlerinde meydana geldi.

Eskişehir’de hasta taşıyan ambulans ile servisin karıştığı kazada ambulansta görevli bir sağlık personeli yaralandı.
Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı ile Gençlik Bulvarının kesişiminde gece saatlerinde meydana geldi. M. E. idarisindeki 26 S 0946 plakalı servis şoförünün dikkatsizliği sonucunda hasta taşıyan 26 FL 112 plakalı ambulans ile servis çarpıştı. Kaza sonucunda ambulansın taşıdığı hastaya her hangi bir şey olmazken, hastayla ilgilenen sağlık görevlisi hafif yaralandı.
Öte yandan, kazada yaralanan ambulansta görevli sağlık personelinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçlarda maddi hasar oluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
FETÖ'cülerden 'pes' dedirten sapkınlık! FETÖ'cülerden 'pes' dedirten sapkınlık!
İşte Anıtkabir ziyaret saatleri!İşte Anıtkabir ziyaret saatleri!
1/

En Çok Okunan Haberler

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

FETÖ'cülerden 'pes' dedirten sapkınlık! Kendini 'Mesih' ilan eden Gülen'e sahte doğum günü kutlaması

FETÖ'cülerden 'pes' dedirten sapkınlık!

MSB'den Azerbaycan ordusu için özel video

MSB paylaştı! Kahraman Azerbaycan ordusuna ithafen özel klip

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Bazı vapur seferleri iptal edildi

Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti! Ahmet Kekeç kimdir?

Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

İzmir'deki 'battaniye' skandalının ardından hurdacı çıktı

İzmir'deki skandalın ardından hurdacı çıktı: Halkın hizmetine sunuyorum

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.