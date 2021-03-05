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Ambulans ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

05.03.2021 21:52 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Ünye ilçesinde 112 ambulansı ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 1 sağlıkçı yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Samsun istikametinde ilerlemekte olan 52 TA 982 plakalı 112 ambulansı dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelmekte olan E.Y.

Ordu’nun Ünye ilçesinde 112 ambulansı ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 1 sağlıkçı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Samsun istikametinde ilerlemekte olan 52 TA 982 plakalı 112 ambulansı dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelmekte olan E.Y. yönetimindeki 52 T 5077 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle ambulans içerisinde bulunan 1 sağlık görevlisi yaralanırken, olay yerine gelen başka bir ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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