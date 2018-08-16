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Ambulans ile tur minibüsü çarpıştı: 4'ü Rus 7 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 22:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde özel bir ambulans ile tur minibüsünün çarpıştığı kazada, 4'ü Rus turist, 7 kişi yaralandı.  Kaza, saat 16.00 sıralarında Antalya- Kemer karayolundaki meydana geldi.

Ambulans ile tur minibüsü çarpıştı: 4'ü Rus 7 yaralı 

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde özel bir ambulans ile tur minibüsünün çarpıştığı kazada, 4'ü Rus turist, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Antalya- Kemer karayolundaki meydana geldi. M.M.E. idaresindeki 07 LL 63 plakalı tur minibüsü ile G.B.'nin kullandığı 07 MSD 06 plakalı özel ambulans, Beldibi 1 kavşağında çarpıştı. Kazada, sürücüler M.M.E. ve G.B., minibüsteki S.A., ambulanstaki Rus hasta ile refakatçisi 3 yakını çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Ambulans ile tur minibüsü çarpıştı: 4'ü Rus 7 yaralı Ambulans ile tur minibüsü çarpıştı: 4'ü Rus 7 yaralı Ambulans ile tur minibüsü çarpıştı: 4'ü Rus 7 yaralı Ambulans ile tur minibüsü çarpıştı: 4'ü Rus 7 yaralı

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