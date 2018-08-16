Ambulans ile tur minibüsü çarpıştı: 4'ü Rus 7 yaralı 

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde özel bir ambulans ile tur minibüsünün çarpıştığı kazada, 4'ü Rus turist, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Antalya- Kemer karayolundaki meydana geldi. M.M.E. idaresindeki 07 LL 63 plakalı tur minibüsü ile G.B.'nin kullandığı 07 MSD 06 plakalı özel ambulans, Beldibi 1 kavşağında çarpıştı. Kazada, sürücüler M.M.E. ve G.B., minibüsteki S.A., ambulanstaki Rus hasta ile refakatçisi 3 yakını çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
FOTOĞRAFLI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması!
ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız
ABD'li eski diplomattan dikkat çeken yazı! Türkiye-ABD krizi...
F-35 uçakları için çok önemli gelişme
THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmud Abbas ile kritik görüşme
Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Okuyucu Yorumları 0 yorum