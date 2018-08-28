AMBULANS KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN KADINA ÇARPTI 

Kaza anı güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.
Haber-Kamera: İstanbul DHA
Arnavutköy Fatih Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına bir ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını asfalta çarpan kendisine çarpan ambulansa bindirilerek Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Camii önünde yaşandı. Fatih Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen hasta nakil ambulansı, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice V.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen ve başını asfalta çarpan kadın kendisine çarpan ambulans aracına bindirilerek Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüsü
-Ambulansın kadına çarpması
-Yerde yatan kadın
-Çevredekilerin toplanması
-Kadının taşınması
-Genel ve detaylar
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