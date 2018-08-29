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Ambulans karşıdan karşıya geçen kadına çarptı (Yeniden)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 09:23 | Son Güncelleme

Kaza anı güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.

Kaza anı güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Haber-Kamera: İstanbul DHA Arnavutköy Fatih Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına bir ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını asfalta çarpan kendisine çarpan ambulansa bindirilerek Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Camii önünde yaşandı. Fatih Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen hasta nakil ambulansı, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice V.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen ve başını asfalta çarpan kadın kendisine çarpan ambulans aracına bindirilerek Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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