HABER

Ambulans, öğrenci servisi ile çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 17:33 | Son Güncelleme

 OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde hasta almaya giden ambulans ile öğrenci servisi çarpıştı.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde hasta almaya giden ambulans ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 2 aracın sürücüleri yaralandı.

Kaza, Tufan Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi Rasim Ünal İlkokulu yakınında meydana geldi. Öğrenci almaya giden Sezai K.'nin kullandığı 80 S 7259 plakalı servis minibüsü ile hasta almaya giden Rahim C.'nin kullandığı 80 HC 032 plakalı ambulans, kavşakta çarpıştı.

Ambulans bir evin istinat duvarına çarparak dururken, servis minibüsü elektrik direğine çarptı.

İki araçta maddi hasara neden olan kazada ambulans şoförü Rahim C. ve servis şoförü Sezai K. hafif şeklide yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...
16 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı16 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı
Talihsiz adam hayatını kaybettiTalihsiz adam hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.