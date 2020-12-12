HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ambulans personel servisiyle çarpışıp devrildi: 14 yaralı

Ambulans personel servisiyle çarpışıp devrildi: 14 yaralı

12.12.2020 01:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ambulans personel servisiyle çarpışıp devrildi: 14 yaralı

Denizli’de ilçeden kent merkezine yeni doğum yapan anne ve çocuğunu taşıyan ambulans, personel servisi ile çarpışarak takla attı. Şans eseri olay yerinden geçen bir başka ambulans anne ve bebeğini alarak hastaneye götürürken, kazada 1’i bebek 14 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Honaz Devlet Hastanesinde yeni doğum yapan anne ve çocuğu, Denizli Devlet Hastanesine sevk edilmek üzere Sultaniye K., idaresindeki ambulans ile yola çıktı. Personel taşıdığı öğrenilen Sacid Tozlutepe yönetimindeki minibüs önündeki aracı geçmek için şerit değiştirmek istedi. Ambulansın geldiğini fark etmeyen Tozlutepe, diğer şeride geçtiği sırada çiçeği burnunda anne ve bebeğini taşıdığı ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisi ile ambulans birkaç takla atarak yan durdu. Çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
AW188614_02

14 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından yolda can pazarı yaşandı. Servis içerisinde bulunan 9 kişi ile ambulansta bulunan anne, bebek ve 3 sağlık çalışanıyla birlikte 14 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından yoldan geçen bir başka ambulans, durumu fark ederek durdu. Takla atan ambulanstan çıkarılan anne ve bebeği ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

AW188614_06

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı yolda trafik bir süreliğine durduruldu. Sağlık personelleri ve minibüste bulunan 9 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı. Olayda yaralanan çiçeği burnunda anne ve bebeğinin yanı sıra diğer 12 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mersin'de bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü kaybolduMersin'de bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü kayboldu

Öte yandan, kazanın ardından kullanılamaz hale gelen ambulans ve minibüsün yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
116 kişi tutuklandı, 60 asker de itirafçı oldu116 kişi tutuklandı, 60 asker de itirafçı oldu
Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması

Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'

Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'

Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı Senato'da kabul edildi

Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı Senato'da kabul edildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı

Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

İzmir'deki FETÖ operasyonunda 116 tutuklama, 60 asker de itirafçı oldu

116 kişi tutuklandı, 60 asker de itirafçı oldu

Bakan Koca: İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de yüzde 30, Ankara’da ise yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu

Bakan Koca açıkladı: Büyük kentlerde vaka sayısı düşüşte

Kısıtlamayı ihlal eden kişiden polise: İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz ağabey

Kısıtlamayı ihlal eden kişiden polise: İnşallah arabanız bozulur da...

Mersin'de bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü kayboldu

Mersin'de bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü kayboldu

10 yaşındaki çocuğu taciz eden esnaf tutuklandı

10 yaşındaki çocuğu taciz eden esnaf tutuklandı

Son dakika: İran Büyükelçisi'ne Erdoğan hakkındaki iddialardan dolayı tepki dile getirildi

Erdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.