Ambulans personeli, ölmek üzere olan hastanın son arzusunu yerine getirdi, yolda dondurma aldı

Ambulans görevlilerinin bu jesti, Queensland Ambulans Hizmetleri'nin Facebook sayfasında büyük övgü aldı.
Ailesine göre, 17 yıl kanserle mücadele eden Ron McCartney'nin durumu hafta sonunda iyice kötüleşti. McCartney'nin yaşamından umut kesilince ambulans çağrıldı. Bir sağlık görevlisi, iki gündür bir şey yemeyen McCartney'ye canının ne çektiğini sordu. McCartney,"Karamelli dondurma (sundae)" diye yanıt verdi.
Ambulans hastane yolunda bir dondurmacıda durdu ve McCartney dondurmasını yedi. Hasta, Robina Hastanesi'ne getirildikten kısa bir sonra öldü.
McCartney'nin karısı Sharon McCartney ve kızı Danielle Smith, babasının son arzusunu yerine getiren Kate ve Hannah adlı ambulans görevlilerine teşekkür etti.
Smith, BBC'ye "Babam karamelli dondurmayı çok severdi. Kendi başına yiyebildiği son şey de bu oldu" dedi.
SON ARZUSU
Queensland Ambulans Hizmetleri görevlileri, geçen Kasım ayında da benzer bir jest yaparak son arzusu okyanusu görmek olan bir kadını, sedyeyle Harvey plajına götürmüştü.
Bir süre denizi seyreden ve suyun tadına bakan kadın, yolda ölmüştü.
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