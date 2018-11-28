Ambulans personeline sürüş teknikleri eğitimi

"Eğitimleri bir koordinatör, 6 eğitmen olmak üzere 7 kişiyle sürdürüyoruz. Hedef kitlemiz, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 112 Acil Servis bölümünde çalışan ambulans şoförleri. Şu anda burada 11 paramedik, 8 acil tıp teknisyeni, 3 şoför olmak üzere 22 personele sürüş eğitimi veriyoruz. Eğitim alanında kursiyerlerimize trafikteki tehlikeli durumlardan nasıl kaçınılır, araçlar nasıl park edilir, karlı ve yağışlı havalarda araç kullanırken nelere dikkat edilmeli, lastik değişimi nasıl yapılır, bu konularda eğitim veriliyor. Uygulama 4 gün sürecek olup, verilen eğitimler sonucu kursiyerlerimiz sınava tabi tutulacak. Sınavlarda başarılı olan kursiyerlerimize sertifika vereceğiz."

Acil ve afet birim uzmanı Ali Altun, eğitimde başarılı olan personele sertifika verileceğini söyledi.

Eğitim sırasında personel, ambulanslarla parkurda test sürüşü gerçekleştirdi. Personel, hastayı en zor koşullarda hızlı ve güvenli şekilde sağlık kuruluşuna ulaştırmak amacıyla ani manevralar yaparak parkuru tamamlamaya çalıştı.

Personelin eğitiminde görev alan, Kayseri'nin ilk ve tek 112 Acil Servis kadın sürüş eğitmeni İmge Geçener de 5 yıl ambulans şoförlüğü yaptığını söyledi.

Eğitimlerde önceliğin hasta güvenliği olduğunu belirten Geçener, şunları kaydetti:

"Eğitimlerde sürücüleri trafiğe hazırlıyoruz. Sağlık Bakanlığı koordinesinde arkadaşlarımızın 5 senede bir bilgilerini tazeliyoruz. Yeni yönetmelik çıktıysa onları tekrarlıyoruz. Eğitimlerde araçların teknik özelliklerini, herhangi bir tehlikeyle karşılaştıklarında neler yapmaları gerektiğini, uygun hızla araç kullanmalarını, lastik, zincir takmayı, akü takviyesi yapma, araçların günlük bakım gibi konularda eğitim veriyoruz."

- "Yol vermiyorlar, yarışmaya kalkışıyorlar"

Kadın olarak ambulans sürmenin zor olduğunu vurgulayan Geçener, trafikteki sürücülerin ambulanslara yol vermesi gerektiğini kaydetti.

Trafikteki insanların kadın ambulans şoförü gördüklerinde yadırgadığını aktaran Geçener, "Vatandaşlar, trafikte ambulansta bir kadın görünce daha çok yadırgıyor. Yol vermiyorlar, yarışmaya kalkışıyorlar. Bu tarz tehlikeli hareketler yapan sürücülerden ricam, ambulans gördüklerinde duyarlı olmaları. Ambulans içerisinde kendi yakınları hatta kendileri de olabilir." ifadelerini kullandı.

