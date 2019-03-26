HABER

Ambulans Sağlık Ödüllerinde Tekirdağ’a 4 ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:19 | Son Güncelleme

22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Haftası kapsamında düzenlenen, Altın Ambulans Sağlık Ödüllerinde Tekirdağ 4 kategoride “Altın Ambulans” ödülüne layık görüldü.Acil sağlık hizmetleri alanında başarılı ve özverili çalışmaları ödüllendirmek ve teşvik etmek, acil sağlık sisteminin gelişmesine öncülük etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde acil sağlık hizmetleri konusunda halkın bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla her yıl 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Haftası kapsamında düzenlenen, Altın Ambulans Sağlık Ödüllerinde Tekirdağ 4 kategoride “Altın Ambulans” ödülüne layık görüldü.Başkan Kategorisinde Uzm.

Ambulans Sağlık Ödüllerinde Tekirdağ’a 4 ödül

22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Haftası kapsamında düzenlenen, Altın Ambulans Sağlık Ödüllerinde Tekirdağ 4 kategoride “Altın Ambulans” ödülüne layık görüldü.
Acil sağlık hizmetleri alanında başarılı ve özverili çalışmaları ödüllendirmek ve teşvik etmek, acil sağlık sisteminin gelişmesine öncülük etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde acil sağlık hizmetleri konusunda halkın bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla her yıl 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Haftası kapsamında düzenlenen, Altın Ambulans Sağlık Ödüllerinde Tekirdağ 4 kategoride “Altın Ambulans” ödülüne layık görüldü.
Başkan Kategorisinde Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Hekim Kategorisinde Dr. Hamit Işıkalp, Hemşire Kategorisinde Hilal Şengel, Ekip Kategorisinde Tekirdağ UMKE ödül aldı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bu kıymetli ödülleri ilimize ve sağlık camiamıza kazandıran Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uzm. Dr Mustafa Dönmez, Hekimimiz Dr. Hamit Işıkalp, Hemşiremiz Hilal Şengel ile Tekirdağ UMKE ekibimize meşakkatli çalışmalarından dolayı teşekkür eder, minnet ve şükranlarımızı sunarız” denildi.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir makamında, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez’e ödülünü takdim etti. Uzm. Dr. Aykut Demirkıran, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Bayram Zengin ve Personel/Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı da Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez’i tebrik etti.

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala: "Bütün dünyanın gözü 31 Mart seçimlerinde"İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala: "Bütün dünyanın gözü 31 Mart seçimlerinde"
Ordu'da korkutan olay: 'Evin bazen yerinden oynadığını gördük' Ordu'da korkutan olay: 'Evin bazen yerinden oynadığını gördük'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Eve tuvalet havalandırmasından giren 2 hırsız, yakalandı

Havalandırmadan girmişler! Karşı karşıya gelince...

Günlük burç yorumları 26 Mart Salı (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Yay burcunda ilerliyor!

Ordu'da korkutan olay: 'Evin bazen yerinden oynadığını gördük'

Ordu'da korkutan olay: 'Evin bazen yerinden oynadığını gördük'

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sıcaklıklar artacak

Kartal sahilindeki kayalıklarda ceset bulundu

Sahilde dolaşanlar gözlerine inanamadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.