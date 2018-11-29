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Ambulans şarampole devrildi; şoför ile 2 sağlık görevlisi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan 112 Acil Servis ambulansı, şarampole yuvarlandı.

Ambulans şarampole devrildi; şoför ile 2 sağlık görevlisi yaralı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan 112 Acil Servis ambulansı, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile 2 sağlık görevlisi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Eskişehir- Afyonkarahisar yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Cemali Sağlam'ın kullandığı 03 VS 112 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, iddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, taklalar atarak, şarampole uçtu. Kazada sürücü Cemali Sağlam ile sağlık görevlileri Naim Erdoğan ve Ayşegül Bulut yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Ambulans şarampole devrildi; şoför ile 2 sağlık görevlisi yaralıAmbulans şarampole devrildi; şoför ile 2 sağlık görevlisi yaralıAmbulans şarampole devrildi; şoför ile 2 sağlık görevlisi yaralı

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