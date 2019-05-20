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Ambulans seyir halindeyken alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 10:27 | Son Güncelleme

İtfaiye tarafından söndürülen yangında ambulans kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - İkitelli’de seyir halindeyken alev alan ambulansta çıkan yangın söndürüldü, ambulans kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikameti yan yolda seyreden Ömer Faruk Bayhan’ın kullandığı 34 UF 3642 plakalı ambulans henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Ambulansı yol kenarına çeken sürücü ve diğer sağlık çalışanları araçtan atlayarak uzaklaşırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanstaki bazı oksijen tüpleri de yangın sırasında patlarken, itfaiye yangını kontrol altına aldı, ardından köpüklü suyla soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, trafiği yoğunluğu yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.

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ambulans İkitelli itfaiye Küçükçekmece TEM Otoyolu yangın

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