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Ambulans şoförü baba- oğul

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 10:55 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde ambulans şoförlüğü yapan Mafus Akan (49) ile oğlu Ali Akhan (30), hastaları hastanelere yetiştirerek hayat kurtarıyor.

Ambulans şoförü baba- oğul

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde ambulans şoförlüğü yapan Mafus Akan (49) ile oğlu Ali Akhan (30), hastaları hastanelere yetiştirerek hayat kurtarıyor.
​112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde çalışan 4 çocuk babası Mafus Akhan, 26 yıldır ambulans şoförlüğü yapıyor. Mafus Akhan'ın oğlu Ali Akhan da 2012 yılında Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Tekstil Bölümü'nden mezun olduktan sonra, babası gibi ambulans şoförü olmaya karar verdi. Ali Akhan, 3 yıl önce girdiği sınavı kazanarak, 112 Acil Sağılk Hizmetleri'nde ambulans şoförü oldu. Mafus Akhan, 112 Komuta Merkezi İstasyonu, oğlu Ali Akhan da Battalgazi İstasyonu'nda hastaları hastanelere taşıyarak hayat kurtarıyor.
'OĞLUMLA ÇALIŞMAK GURUR VERİCİ'
Mafus Akhan, meslek hayatında kazandığı tecrübeleri evde çocuklarına anlattığını ve 112'ye olan bağlılığının oğluna yansıdığını belirterek, şöyle konuştu:
"Görevin kutsallığı, insanlara yardım etme isteği ve özellikle sağlıktaki yardımlaşmadan dolayı tercihim 112'den yana oldu. İnsanlara el uzatmak, karşılaştığım şefkat ve güler yüzlülükten dolayı bu yolda ilerlemek için çalıştım. Görevimi ilk günkü gibi büyük bir aşkla yapmamdan ve hastalarımızın yakınlarından da aldığımız memnuniyetten dolayı aile bireylerimin bu yolda devam etmesini istedim. Ali'nin de bu konuya yaklaşımı ve bu işi yapma isteği, onu 112 ailesi ile buluşturdu. Onunla çalışmak benim için gurur ve heyecan verici" diye konuştu.
'BABAMIN MÜCADELESİ 112 AŞKI OLUŞTURDU'
Ali Akhan ise çocukken babasının 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde verdiği mücadeleden dolayı kendisine örnek olduğunu söyledi. Ali Akhan, "Kayseri 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde 3 yıldır ambulans sürücüsüyüm. Babamın 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ndeki mücadelesini gördükten sonra bende 112 aşkı oluştu. İnsanlara yardım etmeyi, can kurtarabilmeyi ve bir elimin uzanmasını çok istiyordum. Personel alımı olduğunda müracaat ettim, sınavı da kazanarak bu mesleğe başladım" dedi.
'MESLEĞİMİ SEVİYORUM'
Babasıyla beraber çalışmanın gurur verici olduğunu belirten Ali Akhan, "Çocukluğumda oyuncaklarım, her erkek çocuğunda olduğu gibi araçlar üzerineydi. Babama özendiğim için oyuncak gördüğüm yerde ambulans alırdık. Onlarla oynardım. 'Büyüyünce ben de ambulans süreceğim' diyordum. Babamla aynı yerde çalışmak güzel bir duygu. Mesleğimi seviyorum. İnsanlara yardımcı olabilmek, tarifi olmayacak bir duygu" diye konuştu.

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Ambulans şoförü baba- oğulAmbulans şoförü baba- oğulAmbulans şoförü baba- oğulAmbulans şoförü baba- oğul

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