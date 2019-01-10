Ambulans şoförü, Burhaniye Belediye Başkanlığı'na aday oldu

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde ambulans şoförlüğü görevinden istifa eden Nuri Bayraktar (52), Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.

Burhaniye'de yaşayan evli ve 3 çocuk babası Nuri Bayraktar, yaklaşık 15 yıldır görev yaptığı İlçe Devlet Hastanesindeki ambulans şoförlüğü görevinden istifa ederek, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Burhaniye Belediye Başkanlığı için bağımsız adaylığını açıkladı. 30 yıldır Burhaniye'de yaşadığını ve sorunların çözümüne talip olduğunu belirten Bayraktar, Burhaniyelilere güvendiğini ve sosyal belediyeciliğe önem vereceğini söyledi.

Özel sektörle iş birliği yaparak istihdam sağlamayı amaçladığını kaydeden Nuri Bayraktar, "Aslen Trabzonluyum. Ancak, 30 yıldır Burhaniye'de oturuyorum. Bunun için de sorunları yakından biliyorum. Bunun için aday oldum. İlçemizde otopark sorunu çok büyük. Bunu önlemeye yönelik çalışmalarımız olacak. Şu anda mevcut bulunan sebze pazarının olduğu yere 3 katlı pazar yeri yapacağım. Kırsal mahallerimizle ilgili de önemli projelerimiz olacak. İşsizliği önlemek için özel sektörle iş birliği yaparak istihdam sağlayacağım. Projelerimi anlatabilmek için gidilmedik kapı, sıkmadık el bırakmayacağım. Bugünden itibaren çalışmalarıma başladım. İlçemize yararlı olacağıma inanıyorum" dedi.

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