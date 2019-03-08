AMBULANS ŞOFÖRÜ KENDİSİNE YOL VERMEYEN SÜRÜCÜDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ambulans şoförü Erdoğan Kavruk,

"Tehlikeli bir vaziyette araç kullanıp, yaptığı el hareketleriyle bana küfür ve tehdit eden şüpheliden şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum."

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Ambulans şoförü Erdoğan Kavruk, 28 Şubat'ta D-100 Karayolunda önüne geçerek yol vermeyen sürücü M.E.Y. hakkında Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Ambulans şoförü Kavruk suç duyurusunda, "Tehlikeli bir vaziyette araç kullanıp, yaptığı el hareketleriyle bana küfür ve tehdit eden şüpheliden şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" dedi.

"ŞİKAYETÇİYİM, UZLAŞMAK İSTEMİYORUM"

Ambulans şoförü Erdoğan Kavruk dün Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Savcıya ifade veren Kavruk, olay günü olan 28 Şubat 2019 tarihinde saat 09.10 sıralarında ambulansla Beşiktaş'tan aldığı hastasını Bakırköy Doktor Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü belirtti. Kavruk ifadesinde, "E-5 yolunu takiben geldiğim Merter Köprüsünde önümde aracı ile seyreden M.E.Y., ambulansımızın tepe lambasının yanmasına ve ara sıra sirenlerinin çalışmasına rağmen ısrarlı bir şekilde yol vermeyerek ayrıca yaptığı el ve kol hareketleriyle yanı sıra küfürlü hareketler yapıp trafikte önümde diğer araçların yer vermeleri suretiyle boşalan şeritlere geçmeye çalıştığım sırada da bu boşalan şeritlere geçerek ısrarlı bir şekilde seyrimi engelleyip daha sonra gideceğim Doktor Sadi Konuk Hastanesi'nin yönündeki İncirli Caddesi'nde aynı hareketlere devam etmiştir. Daha sonra şüphelinin aracını bir şekilde geçip yoluma devam ettiğim sırada aracıyla arkamdan ısrarlı bir şekilde selektör yapıp kornaya basarak arka tamponumun dibine kadar yanaşmış olup ancak tamponuma dokunmamıştır. Belirttiğim nedenlerle tehlikeli bir vaziyette araç kullanıp ayrıca yaptığı el hareketleriyle bana küfür ve tehdit eden şüpheliden şikayetçiyim. Şüpheli ile uzlaşmak istemiyorum" dedi.