Ambulans şoförüne yol vermeyen sürücüye gözaltı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engellediği öne sürülen sürücü gözaltına alındı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, D100 Karayolu Bakırköy mevkisinde, trafikte ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engellediği öne sürülen sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, 34 RA 4651 plakalı araç sürücüsü M.E.Y'i gözaltına aldı.
Sürücü M.E.Y'ye saygısızca araç kullanmaktan 108 lira, geçilen aracın geçilme kurallarına uymamasından 108 lira ve şerit izleme değiştirme kurallarına uymamasından 108 lira ceza kesildi.
Şüphelinin adli işlem için Bahçelievler Polis merkezi Amirliğine sevk edildiği öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum