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Ambulans şoförünü öldüren zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 15:20 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, ambulans şoförü Bilal Ergün’ü öldürerek, polise teslim olan Burak O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, ambulans şoförü Bilal Ergün’ü öldürerek, polise teslim olan Burak O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde, Çarşamba akşamı saat 19.00’da gerçekleşen olayda Burak O. (29) Edremit 112 Acil Servis ekibinde ambulans şoförü olarak çalışan Bilal Ergün’ü tabancayla başından vurarak öldürmüştü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Burak O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.

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