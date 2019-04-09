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Ambulans şoförünün karıştığı trafik kazası davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 15:47 | Son Güncelleme

Adana'da olaya müdahaleye giderken ölümlü trafik kazasına neden olduğu öne sürülen ambulans sürücüsünün yargılanmasına devam edildi

Adana'da olaya müdahaleye giderken bir kişinin öldüğü, kendisi de dahil 6 kişinin yaralandığı trafik kazasına neden olduğu iddia edilen ambulans şoförünün 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce adli kontrol şartıyla tahliye edilen ambulans şoförü M.G. ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, Ankara Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, sanık şoförün asli kusurlu olduğunun belirtildiğini söyledi.

Müştekilerin avukatı, dava dosyasında birbirini doğrulayan 3 bilirkişi raporu bulunduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Savcı da esas hakkındaki mütalaasında sanığın "dikkatsiz ve tedbirsiz şekilde araç kullanarak bir kişinin ölümü, birden fazla kişinin de yaralanmasına" neden olmak suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.G. ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için erteledi.

Adana'da 2 Mayıs 2016'da bir kazaya giden ambulansın karıştığı trafik kazasında Kargakekeç Mahallesi Camisi imamı Yılmaz Uçar hayatını kaybetmiş, ambulans şoförünün de aralarında olduğu 6 kişi yaralanmıştı.

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