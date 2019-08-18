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Ambulans uçak lösemi hastası genç için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 16:40 | Son Güncelleme

Ambulans uçak lösemi hastası genç için havalandı

MANİSA (AA) - Manisa'da, Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası İbrahim Ertürk, kök hücre nakli ve fotoferez tedavisi için ambulans uçakla Malatya'ya gönderildi.

Manisa'da yaşayan ve bir süredir Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hematoloji servisinde tedavi gören 22 yaşındaki Ertürk'e uygun kök hücre, Malatya'da bulununca sevk kararı alındı.

Ertürk için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirilen Ertürk, ambulans uçakla Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ertürk'ün tedavisine burada devam edileceği belirtildi.

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ambulans uçak Manisa

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