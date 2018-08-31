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Ambulans uçak minik Şeyma için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 18:11 | Son Güncelleme

Gaziantep'te hipoplastik sol kalp sendromu bulunan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hipoplastik sol kalp sendromu ön tanısı konulan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

Gaziantep'teki özel bir hastanede 18 Ağustos'ta dünyaya gelen Şeyma Seymen, durumunun son günlerde ağırlaşması üzerine yapılan kontrollerde hipoplastik sol kalp sendromu ön tanısı konuldu.

Bunun üzerine bebeğin tedavisine İstanbul'daki başka bir özel hastanede devam edilmesine karar verildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı'nın, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde ambulans uçak Gaziantep Havalimanı'na indi.

112 Acil Servis ekiplerince kuvöz içerisinde havaalanına getirilen bebek, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.

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13 günlük bebek ambulans uçak Gaziantep Sevk

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