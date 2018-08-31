Ambulans uçak minik Şeyma için havalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hipoplastik sol kalp sendromu ön tanısı konulan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.
Gaziantep'teki özel bir hastanede 18 Ağustos'ta dünyaya gelen Şeyma Seymen, durumunun son günlerde ağırlaşması üzerine yapılan kontrollerde hipoplastik sol kalp sendromu ön tanısı konuldu.
Bunun üzerine bebeğin tedavisine İstanbul'daki başka bir özel hastanede devam edilmesine karar verildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı'nın, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde ambulans uçak Gaziantep Havalimanı'na indi.
112 Acil Servis ekiplerince kuvöz içerisinde havaalanına getirilen bebek, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.
Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı
Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı
Çok önemli gelişme! İran Irak'a füzeleri gönderdi
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi
Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor
14 asırdır yaşıyor! Manazan Güzeli'nin saç örgüsü dahi duruyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı