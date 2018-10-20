Ambulans uçak Muhammed Emir için havalandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 7 aylık bebek, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmak üzere ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edildi.

Ailesinin evde morarmış halde bulduğu 7 aylık Muhammed Emir Altınkaya, Aksaray Şammas Vehbi Ekecik Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Bebeğe hastanenin canlandırma ünitesinde müdahalede bulunuldu.

Doktorlar sağlık durumu kritik olan bebeğin daha ileri bir merkezde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınması gerektiğini bildirdi.

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gerekli girişimlerde bulunması üzerine bebeğin İstanbul'daki bir hastaneye sevkine karar verildi.

Ambulans ile Nevşehir Kapadokya Havalimanı’na götürülen Muhammed Emir Altınkaya, buradan Sağlık Bakanlığının ambulans uçağı ile İstanbul'a gönderildi.

