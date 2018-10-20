HABER

Ambulans uçak Muhammed Emir için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 22:55 | Son Güncelleme

Aksaray'da, durumu kritik olan 7 aylık Muhammed Emir Altınkaya, ambulans uçak ile daha ileri tedavi için İstanbul'a sevk edildi

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 7 aylık bebek, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmak üzere ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edildi.

Ailesinin evde morarmış halde bulduğu 7 aylık Muhammed Emir Altınkaya, Aksaray Şammas Vehbi Ekecik Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Bebeğe hastanenin canlandırma ünitesinde müdahalede bulunuldu.

Doktorlar sağlık durumu kritik olan bebeğin daha ileri bir merkezde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınması gerektiğini bildirdi.

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gerekli girişimlerde bulunması üzerine bebeğin İstanbul'daki bir hastaneye sevkine karar verildi.

Ambulans ile Nevşehir Kapadokya Havalimanı’na götürülen Muhammed Emir Altınkaya, buradan Sağlık Bakanlığının ambulans uçağı ile İstanbul'a gönderildi.

PARTNERBu ünlülerin aşk yaşadığına inanamayacaksınızBu ünlülerin aşk yaşadığına inanamayacaksınız
Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!
İkitelli İETT Otobüs Garajı idare binasının çatısında yangınİkitelli İETT Otobüs Garajı idare binasının çatısında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ambulans uçak

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim

Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Cumhur İttifakı'nda Andımız çatlağı! Devlet Bahçeli'den sert mesajlar

Cumhur İttifakı'nda Andımız çatlağı! Devlet Bahçeli'den sert mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!

Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ağrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ağrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsünde dehşet!

Yolcu otobüsünde dehşet!

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.