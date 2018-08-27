Ambulans uçak Muhammet bebek için havalandı

Bebeğin doğduğu hastanenin Başhekimi Mehmet Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Ağustos'ta dünyaya gelen bebekte zamanla genel durum bozukluğu hissedilmeye başlayınca, çocuk sağlığı ve hastalığı uzmanlarının tedaviyi yakından yürüttüğünü belirterek bu süreçte metabolik hastalık ön tanısının konulduğunu ifade etti.

"Bunun için Sağlık Bakanlığımız ve ilgili yerlerle iletişime geçtik. Beraberinde 112 komuta merkeziyle günlük irtibat halindeydik. İl Sağlık Müdürümüz Dr. Serdar Sarıfakı bize bu konuda desteğini hiç esirgemedi. Araştırmamız neticelendi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bebeğimiz kabul etti. Orada şu an kuvözü hazırlanmış durumda. Bundan sonraki takipleri orada gerçekleşecek."

Baba Ömer Kekeç, çocuklarının sağlığına kavuşacağını ümit ettiklerini söyleyerek "Tarif edilmeyecek bir acı. Oğlumun kimliğini bile çıkaramadık henüz." dedi.

