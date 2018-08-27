HABER

Ambulans uçak Muhammet bebek için havalandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.08.2018 23:01 | Son Güncelleme

Gaziantep'te metabolik hastalık ön tanısı konulan 17 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te metabolik hastalık ön tanısı konulan 17 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Kentteki özel bir hastanede 10 Ağustos'ta dünyaya gelen Muhammet Salih isimli bebeğin durumunun son günlerde ağırlaşması üzerine yapılan incelemelerde metabolik hastalık ön tanısı konuldu.

Bebeğin tedavisine Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etme kararı alındı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı'nın, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde ambulans uçak Gaziantep Havalimanı'na indi.

112 Acil Servis ekiplerince kuvöz içerisinde havaalanına getirilen bebek, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Bebeğin doğduğu hastanenin Başhekimi Mehmet Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Ağustos'ta dünyaya gelen bebekte zamanla genel durum bozukluğu hissedilmeye başlayınca, çocuk sağlığı ve hastalığı uzmanlarının tedaviyi yakından yürüttüğünü belirterek bu süreçte metabolik hastalık ön tanısının konulduğunu ifade etti.

Gaziantep'te metabolik hastalıklar uzmanı olmadığından dolayı çevre illerdeki hastanelerden doktor aramaya başladıklarını söyleyen Subaşı, şunları kaydetti:

"Bunun için Sağlık Bakanlığımız ve ilgili yerlerle iletişime geçtik. Beraberinde 112 komuta merkeziyle günlük irtibat halindeydik. İl Sağlık Müdürümüz Dr. Serdar Sarıfakı bize bu konuda desteğini hiç esirgemedi. Araştırmamız neticelendi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bebeğimiz kabul etti. Orada şu an kuvözü hazırlanmış durumda. Bundan sonraki takipleri orada gerçekleşecek."

Baba Ömer Kekeç, çocuklarının sağlığına kavuşacağını ümit ettiklerini söyleyerek "Tarif edilmeyecek bir acı. Oğlumun kimliğini bile çıkaramadık henüz." dedi.

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
'Kulağınızı temizlerken dış kulak enfeksiyonuna yakalanmayın''Kulağınızı temizlerken dış kulak enfeksiyonuna yakalanmayın'
Ankara'da şarbon karantinasıAnkara'da şarbon karantinası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ambulans uçak Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanes Gaziantep metabolik hastalığı olan bebek Sevk

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim

Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Süper Lig'de Aboubakar bombası

Süper Lig'de Aboubakar bombası

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

İlginizi Çekebilir

Beyninizi güçlendirmenin sekiz yolu

Beyninizi güçlendirmenin sekiz yolu

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'

'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyninizi güçlendirmenin sekiz yolu

Beyninizi güçlendirmenin sekiz yolu

Aşırı uyuma nedenleri nelerdir? Aşırı uyuma nasıl önlenir? Aşırı uyuma zararlı mı?

Aşırı uyuma nedenleri nelerdir? Aşırı uyuma nasıl önlenir? Aşırı uyuma zararlı mı?

Ağız kokusu neden oluşur? Ağız kokusu nasıl önlenir? Ağız kokusu ilacı var mı? Ağız kokusu giderme yöntemleri neler?

Ağız kokusu neden oluşur? Ağız kokusu nasıl önlenir? Ağız kokusu ilacı var mı? Ağız kokusu giderme yöntemleri neler?

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'

'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'

Huzursuz bacak sendromu neden olur? Huzursuz bacak sendromu tedavisi var mı? Huzursuz bacak sendromu belirtileri nelerdir? Huzursuz bacak sendromu nedir?

Huzursuz bacak sendromu neden olur? Huzursuz bacak sendromu tedavisi var mı? Huzursuz bacak sendromu belirtileri nelerdir? Huzursuz bacak sendromu nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.