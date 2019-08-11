Ambulans uçakla İstanbul'a getirilen bebeğin tedavisi sürüyor

İSTANBUL (AA) - İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilen Leo bebeğin tedavisine İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediliyor.

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Ali Can Hatemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bebek cuma günü sabah İzmir'de bir özel hastanede doğmuş, fakat birkaç saat sonra genel durumu gayet iyiyken, anne emzirebilirken birkaç saat sonra genel durumunda bir bozulma olmuş, morarması başlamış. Bunun üzerine yapılan tetkiklerde bir kalp hastalığı olan büyük arter transpozisyonu tanısı almış" dedi.

"Büyük arter transpozisyonu kalpten çıkan en büyük vücuda kan dağıtan damarla akciğerlere kan taşıyan damarın ters olarak çıkmaları. Yani çıkmaları gereken karıncıktan değil yanlış karıncıklardan çıkmaları." bilgisini veren hatemi, şöyle devam etti:

"Bu rahatsızlıkla maalesef İzmir’de veya başka bir merkezde yer bulamamışlar. Bize başvurdular biz de şartlarımız zorlayarak maalesef bizim de yoğun bakımımız da oldukça dolu ama ailenin mağduriyet yaşanmaması için kabul ettik. Bir yanlış anlaşılma olmuş herhalde başından itibaren, aileye bu çocuğun hemen 12 saat içinde diyen de 3 gün içinde de ameliyat olması gerekir diyen gruplar olmuş. Ama bu öyle bir rahatsızlık değil. Normalde evet erken müdahale edilmesi gereken bir bebek ama böyle bir süre veremiyoruz. bizim tercihimiz 1 hafta 10 gün içinde bu çocukların doğumdan sonra kendilerine gelmeleri stabilize olmalarından sonra ameliyatı ideal şartlarda yapmak."