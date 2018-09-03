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Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.09.2018 12:19 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta Ayşe Elma, hastaneye getirdiği annesi Hatice Elma'yı (83), ambulans verilmediğini öne sürerek, sevk edildiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne otomobilin bagajında götürdü.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Ayşe Elma, hastaneye getirdiği annesi Hatice Elma'yı (83), ambulans verilmediğini öne sürerek, sevk edildiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne otomobilin bagajında götürdü. Ayşe Elma, yakınlarıyla birlikte annesi Hatice Elma'yı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na götürdü. Hatice Elma'nın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek patoloji için karın bölgesinden sıvı alınması gerektiği söylendi. İddiaya göre, Ayşe Elma bunun için hastaneden ambulans isteyince ret cevabı aldıklarını öne sürdü. Annesini otomobilin bagajına yatırarak diğer hastaneye götüren Ayşe Elma, yaşadıklarına tepki göstererek, "Hastamızın belinde 3-4 tane çatlak var, kırık var. Karnı sıvı topladı. Sıvı alınıp geri buraya gelinecek. 'Arabanızla götürün' dedi doktor, yeni ambulans verilmedi. Şimdi fakülteye götürüyorum, daha sonra tekrar buraya getireceğim bu haliyle" diye konuştu. Ayşe Elma hastane önünde gazetecilere yaşadıklarını anlattıktan sonra annesiyle birlikte fakültenin yolunu tuttu. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimliği ile İl Sağlık Müdürlüğü ise gazetecilerin soruları üzerine konunun araştırıldığını söyledi.

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