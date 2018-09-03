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Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı (2)

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.09.2018 18:37 | Son Güncelleme

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI Kahramanmaraş'ta Ayşe Elma'nın ambulans verilmediği için annesi Hatice Elma'yı otomobilin bagajında götürdüklerini öne sürmesiyle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI
Kahramanmaraş'ta Ayşe Elma'nın ambulans verilmediği için annesi Hatice Elma'yı otomobilin bagajında götürdüklerini öne sürmesiyle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, hastanın evde bakım hizmetinden yararlandığı ve 31 Ağustos'ta ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne getirildiği bugün ise tetkik için kızı tarafından fakülteye götürülmesinin öğrenilmesinin ardından iletişim kurularak gerekli ambulans ve personel desteğinin sağlandığı vurgulanarak şöyle denildi:
"Hatice Elma isimli 83 yaşındaki hasta 31.08.2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından evinden ambulansla alınarak Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası Beyin Cerrahi Kliniğine sağlık personelleri eşliğinde getirilerek gerekli muayene ve tetkikleri yapıldıktan sonra hastaneye yatışı yapılmış ve serviste takip edilmiştir. 03.09.2018 tarihinde taburculuğuna karar verilen hastanın kırıklarından ve diğer rahatsızlıklarından dolayı ileri tetkik ve tedavi için KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine nakli hasta yakınlarının aracıyla ilgili hastaneye sağlanmıştır. Konunun İl Sağlık Müdürlüğüne intikal ettiği ilk andan itibaren gerek Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimliği ve gerekse İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin yetkilileri ile iletişime geçilerek derhal hasta yakınlarına ulaşılmış olup gerekli ambulans ve sağlık personeli desteği ivedilikle sağlanmıştır."

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