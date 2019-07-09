Ambulans, yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 5 yaralı

Nedim KOVAN/AKKUŞ (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Akkuş ilçesinde, hasta taşınan ambulans, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada, 2'si sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Akkuş- Ünye yolunda meydana geldi. Abdurrahman Kırca yönetimindeki plakası bilinmeyen 112 Acil Servis ambulansı, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada sürücü Abdurrahman Kırca ile sağlık görevlileri Dilara B., Dilek A. ve hasta Salihe Ç. ile yakını Münevver Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, 5 yaralıyı ambulansla Ünye Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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