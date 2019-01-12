HABER

Ambulansa itfaiyeden "takozlu" yardım

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 17:25 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta, bir otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçmesi nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Ambulansa itfaiyeden "takozlu" yardım

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta, bir otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçmesi nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Ambulans, yolun kapanması yüzünden ilerleyemeyince itfaiye ekiplerinin refüje koyduğu takozla karşı şeride geçerek iş adamı olduğu öğrenilen yaralıyı hastaneye götürdü.
Olay saat 15.30 sıralarında, Nisbetiye Mahallesi Akmerkez yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağatay Çelik kullandığı 34 HJ 6577 plakalı ciple Ulus'tan Levazım Sitesi yönüne ilerlediği sırada, ters istikametten gelen 34 LJ 0701 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yola geçti. Çelik, refüjü aşarak üzerine gelen otomobile çarpmamak için manevra yapmasına rağmen iki araç çarpıştı. Kazada, iş insanı olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Erhan Tüzger yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıyı alan ambulans, kazanın ardından oluşan yoğun trafik yüzünden ilerleyemeyince imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri, ambulansın karşı şeride geçmesi için refüje plastik takoz koydu.
Yaralı Erhan Tüzger, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Ulus-Levazım Sitesi yönünde yaşanan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
(FOTOĞRAF)

(Geniş haber) Ambulansa itfaiyeden (Geniş haber) Ambulansa itfaiyeden (Geniş haber) Ambulansa itfaiyeden (Geniş haber) Ambulansa itfaiyeden

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Adana'da mezarlıkta onlarca mezar taşı kırıldıAdana'da mezarlıkta onlarca mezar taşı kırıldı
10 günde 58 ev soyan hırsızlık şebekesi çökertildi10 günde 58 ev soyan hırsızlık şebekesi çökertildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

HÜDA PAR yerel seçime katılmıyor!

HÜDA PAR yerel seçime katılmıyor!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.