HABER

Ambulansa yol vermedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 09:33 | Son Güncelleme

Adana’da bir sürücünün hasta taşıyan ambulansa ısrarla yol vermemesi saniye saniye görüntülendi.Merkez Seyhan ilçesinde, Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan hasta alıp hastaneye yetiştirmek isteyen bir ambulansa bir sürücü ısrarla yol vermedi.

Adana’da bir sürücünün hasta taşıyan ambulansa ısrarla yol vermemesi saniye saniye görüntülendi.
Merkez Seyhan ilçesinde, Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan hasta alıp hastaneye yetiştirmek isteyen bir ambulansa bir sürücü ısrarla yol vermedi. Ambulans sürücüsü sürekli siren çalıp otomobil sürücüsünü uyardı ancak otomobil ambulansa yol vermedi. Otomobilin sürücüsü ambulansın siren sesiyle açılan yoldan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Otomobilin bir aracın sağından geçip tekrar ambulansın önüne geçtiği de görüldü.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Rizeliler Vampir Kelebek ile mücadeleye hazırlanıyorRizeliler Vampir Kelebek ile mücadeleye hazırlanıyor
Millet bahçesinde ’açık hava sineması’ dönemiMillet bahçesinde ’açık hava sineması’ dönemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran harekete geçti! Bu sefer hedef ABD değil!

İran harekete geçti! Bu sefer hedef ABD değil!

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Faciaya ramak kala! 166 yolcu ölümden döndü!

Faciaya ramak kala! 166 yolcu ölümden döndü!

İmamın sır ölümü! 'Tayinim çıktı, hakkınızı helal edin' dedi ve...

İmamın sır ölümü! 'Tayinim çıktı, hakkınızı helal edin' dedi ve...

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'dan İdlib'e büyük sevkiyat

TSK'dan sıcak bölgeye büyük sevkiyat

İçişleri Bakanlığı duyurdu: İdil'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Uzun Babalar Günü mesajları 2019: Babalarımız için zengin ve anlamlı uzun mesajlar

Uzun Babalar Günü mesajları 2019: Babalarımız için zengin ve anlamlı uzun mesajlar

Resimli Babalar Günü mesajları 2019: Babalar günü için Instagram’a da uygun en güzel mesajlar

Resimli Babalar Günü mesajları 2019: Babalar günü için Instagram’a da uygun en güzel mesajlar

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.