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Ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında karar! İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu

28.08.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa'da siren çalan ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında karar verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne idari para cezası verildiği ve adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında karar! İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'da siren çalan ambulansa yol vermediği kameraya yansıyan minibüs şoförüne para cezası verildiğini ve hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

SÜRÜCÜYE TOPLAM BİN 15 LİRA PARA CEZASI

Minibüs şoförü İ.Y.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Geçilmek istenen araç sürücüsünün; geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaması, gerektiğinde durmaması", "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak", "Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek" ve "Saygısızca araç kullanmak" içerikli maddeler gereği toplam bin 15 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü İ.Y. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" içerikli maddesi gereğince adli işlem yapıldı.

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Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi. Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen şoförü ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, minibüs şoförünün arkasından gelen ambulansa yol vermediği görülüyor. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ambulans çalışanının "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla" dediği duyuluyor.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verildi. Hakkında adli işlem başlatıldı. O ambulansta hepimizin canından çok sevdikleri olabilir. Lütfen! ambulans, itfaiye gibi araçlarımız can kurtarmak için zamanla yarışırken sağduyulu olalım, yol verelim" ifadelerine yer verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa ambulans
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