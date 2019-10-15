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Ambulansa yol vermeyen sürücünün davası ilk celsede karara bağlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 12:55 | Son Güncelleme

Bakırköy’de ambulansa yol vermeyen Muhammed Efkan Yetişmiş’in ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 2 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.Bakırköy’de D100 Karayolu istikametindeyken arkasındaki ambulansa yol vermeyen ve manevralarla geçişine engel olan Muhammed Efkan Yetişmiş (23) yargılandığı dava görüldü.

Bakırköy’de ambulansa yol vermeyen Muhammed Efkan Yetişmiş’in ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 2 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Bakırköy’de D100 Karayolu istikametindeyken arkasındaki ambulansa yol vermeyen ve manevralarla geçişine engel olan Muhammed Efkan Yetişmiş (23) yargılandığı dava görüldü. Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşma sanığın kimlik tespiti ile başladı.
“Can kurtarmaya giderken benim canımı mı tehlikeye atıyorsun”
Kimlik tespitinin ardından savunması sorulan sanık Muhammed Efkan Yetişmiş, yurt dışına güvenli altın ve para taşımacılığı işi yaptığını söyleyerek “Ben olay günü E5’te orta şeritte seyir halindeydim. Sol şeritte sireni kapalı ambulans vardı. Birden sirenlerini açarak sesli uyarı yapınca ambulansın önündeki araç önüme kırdı. Ambulans geçtikten sonra sirenlerini kapatıp seyrine devam etti. Bir süre sonra ambulans ile yan yana geldik. Ben ‘can kurtarmaya giderken benim canımı mı tehlikeye atıyorsun’ dedim. Şoför bana argo şekilde konuşunca istenmeyen bu olay yaşandı” şeklinde savunma yaptı. Olayın basına yansımasının ardından sosyal hayattan dışlandığını söyleyen sanık Yetişmiş “Bana küfürler edildi. Aslında olayın mağduru ben oldum” dedi.
Savunma yapan sanık avukatı ise müvekkilinin beyanlarına katıldığını söyleyerek işi gereği sanığın yurt dışına çıkması gerektiğini bu nedenle adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.
Son sözü sorulan sanık ise olay nedeni ile pişman olduğunu söyleyerek “Böyle bir olay ile karşınızda olduğum için üzgünüm. Daha önce herhangi bir adli sicil kaydımın olmamasının göz önüne alınmasını istiyorum” dedi.
2 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmedildi
Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Hakim sanığın ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 2 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçunun unsurları oluşmadığından bu suçtan ise beraatine karar verildi.
İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 28 Şubat 2019’da E5 Kuzey Yan Yıl’da meydana gelen olay anlatılmıştı. Yolda seyir halinde olan Muhammed Efkan Yetişmiş’in, ikaz lambaları yanık olan ve geçiş hakkı talep eden ambulansa yol vermediği ve içinde hasta bulunan ambulansın görevini yapmasına engel olduğu iddianame belirtilmişti. Yetişmiş’in ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

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