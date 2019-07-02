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Ambulansa yol vermeyen sürücüye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 13:29 | Son Güncelleme

Adana'da, kullandığı otomobille ambulansa yol vermediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 343 lira ceza uygulandı

Ambulansa yol vermeyen bir sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ambulansa yol vermeyen bir sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Aracın sürücüsünün O.G. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'ndaki iş yerinde gözaltına alındı.

Çukurova Emniyet Müdürlüğü 100. Yıl Polis Merkez Amirliğine götürülen O.G'ye 343 lira ceza uygulandı.

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