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Ambulansa yol vermeyince gündem olan sürücü makas atarken kazaya neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 09:00 | Son Güncelleme

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA-SULTANGAZİ TEM Otoyolu'nda otomobiliyle makas atarak ilerlediği öne sürülen bir kişi, 3 aracın karıştığı trafik kazasına neden oldu.

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA-SULTANGAZİ TEM Otoyolu'nda otomobiliyle makas atarak ilerlediği öne sürülen bir kişi, 3 aracın karıştığı trafik kazasına neden oldu. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise arkadan gelen araçtaki kişilerce saniye saniye kaydedildi. Kazaya neden olduğu öne sürülen Muhammed Efkan Yetişmiş'in Şubat ayında Bahçelievler'de tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen sürücü olduğu belirlendi.

KAZADA MAKAS İDDİASI

TEM Otoyolu Sultangazi geçişinde 23.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Edirne istikametine makas atarak ilerlediği öne sürülen Muhammed Efkan Yetişmiş'in kullandığı 34 ZC 1558 plakalı otomobil, önce bariyerle çarptı. Daha sonra ise yol kenarındaki aşa çarpıp takla atarak seyir halindeki motosiklete çarptı. Takla atarken üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete çarpan otomobil, yol üzerinde ters şekilde durabildi. Önlerinde meydana gelen kazayı gören iki otomobil sürücüsü de ani fren yapınca araçlar birbirine çarptı. Toplamda 4 aracın karıştığı kazada ikisi motosiklette ikisi de takla otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına ilk yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Bir yandan yaralılara yardım eden vatandaşlar bir yandan da sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucu TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde araç geçişi trafik ekiplerince kontrollü şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçların çekilmesi sırasında ise trafik bir süre durdu. Araçların çekilmesiyle yoldaki ulaşım normale döndü.

AMBULANSA YOL VERMEMİŞTİ

Kazaya neden olduğu öne sürüler sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş'in Şubat ayında Bahçelievler'de tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen sürücü olduğu belirlendi. Kazayı gören bir kişi, "Makas ata ata iki araç geliyordu. Biri beyaz, biri turuncu. Beyaz ileriye doğru gitti. Turuncu takla attı. Turuncunun içindeki yaralı dışarıya fırladı. 4 yaralı vardı" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, 4 kişinin yaralandığı feci kaza, seyir halindeki başka bir otomobildeki kişilerce görüntülendi. Görüntülerde, hızla ilerleyen otomobil, bir anda bariyerlere çarparak takla atmaya başlıyor. Ardından aynı istikamette seyir halindeki motosiklete çarpan otomobil daha sonra takla atarak ters şekilde duruyor.

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