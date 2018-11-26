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Ambulansı çaldığını hatırlamayan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 17:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'da özel bir hastaneye ait ambulansı çaldıktan sonra Serik'te yakalanan Fikri Çalışkan tutuklandı.

Ambulansı çaldığını hatırlamayan şüpheli tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da özel bir hastaneye ait ambulansı çaldıktan sonra Serik'te yakalanan Fikri Çalışkan tutuklandı. Çalışkan ifadesinde, sokakta yaşadığını ve o gece de hastanede uyuduğunu belirterek, "Uyanıp dışarı çıktım. Üşüdüğümden dolayı ambulansı gördüm ve içine girdim. Ambulans çalışır vaziyetteydi. Aracı çaldığımı hatırlamıyorum" dedi.
Antalya'da özel bir hastanenin bahçesinde park halinde anahtarları üzerinde bırakılan ambulans, geçen cumartesi günü sabaha karşı kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Durumu fark eden hastane yetkililerinin polise haber vermesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, GPS üzerinden takibe aldıkları ambulansın Serik'e gittiğini tespit etti. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine haber verilmesi üzerine ambulans Gedik Kavşağı'nda durduruldu. Ambulansı kullanan Fikri Çalışkan polis tarafından gözaltına alındı. Fikri Çalışkan polis merkezine götürülürken, ambulans ise hastane yetkililerine teslim edildi.
'NASIL SÜRDÜĞÜMÜ VE NEREYE GİTTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'
Polis merkezinde ifade veren Fikri Çalışkan, daha önce Batman'da ikamet ettiğini, bazı ailevi sorunları ve sağlık problemleri nedeniyle Antalya'ya geldiğini anlattı. Antalya'ya ne zaman ve nasıl geldiğini bilmediğini söyleyen Çalışkan, "Burada ikametim olmadığı için sokakta yatıp kalkıyorum. Herhangi bir iş yapmıyorum. Hava soğuk olduğu zaman bazen hastane içerisinde yatarım. Bu gece de hastane içerisinde yatıyordum. Uyanıp dışarı çıktım. Üşüdüğümden dolayı ambulansı gördüm ve içine girdim. Ambulans çalışır vaziyetteydi. Ambulansı daha sonra çalmışım. Aracı nasıl sürdüğümü ve nereye gittiğimi hatırlamıyorum. Görevli polisler beni durdurduğunda Serik'te olduğumu öğrendim. Görevli polislere direnmedim. Aracı çaldığımı hatırlamıyorum. Zaten aracı çalma niyetim de yoktu. Amacım sadece ambulansın içerisinde ısınmaktı. Araca herhangi bir zarar vermedim. Yaptığımdan dolayı pişmanım" dedi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fikri Çalışkan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
HIRSIZLIK KAMERADA
Diğer yandan şüphelinin ambulansı çalma anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntüde hastane önünde bekleyen ambulansa binen şüphelinin, daha sonra araçla hareket ettiği yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Ambulansı çaldığını hatırlamayan şüpheli tutuklandıAmbulansı çaldığını hatırlamayan şüpheli tutuklandıAmbulansı çaldığını hatırlamayan şüpheli tutuklandıAmbulansı çaldığını hatırlamayan şüpheli tutuklandı

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