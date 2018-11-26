Ambulansı çaldığını hatırlamayan şüpheli tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da özel bir hastaneye ait ambulansı çaldıktan sonra Serik'te yakalanan Fikri Çalışkan tutuklandı. Çalışkan ifadesinde, sokakta yaşadığını ve o gece de hastanede uyuduğunu belirterek, "Uyanıp dışarı çıktım. Üşüdüğümden dolayı ambulansı gördüm ve içine girdim. Ambulans çalışır vaziyetteydi. Aracı çaldığımı hatırlamıyorum" dedi.

Antalya'da özel bir hastanenin bahçesinde park halinde anahtarları üzerinde bırakılan ambulans, geçen cumartesi günü sabaha karşı kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Durumu fark eden hastane yetkililerinin polise haber vermesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, GPS üzerinden takibe aldıkları ambulansın Serik'e gittiğini tespit etti. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine haber verilmesi üzerine ambulans Gedik Kavşağı'nda durduruldu. Ambulansı kullanan Fikri Çalışkan polis tarafından gözaltına alındı. Fikri Çalışkan polis merkezine götürülürken, ambulans ise hastane yetkililerine teslim edildi.