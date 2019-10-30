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AMBULANSIN ÇALINMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 20:11 | Son Güncelleme

  Ali AKSOYER  - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA  Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken gece saatlerinde çalındı.

Ali AKSOYER - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken gece saatlerinde çalındı. Alarma geçen polis, 34 VZ 6202 plakalı ambulansı Göktürk'te buldu. Ambulansın çalınma anı ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Ambulansı çalan 34 yaşındaki Emre Çelik'in dakikalar önce yolda yürümesi de güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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- Çelik'İn yürümesi
- Güvenlik kamerası görüntüleri

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