Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek İlçesinde hasta taşıyan ambulansın çarptığı 3 keçi telef oldu.

Kaza, Ermenek- Mut karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre hamile olan bir kadını Ermenek Devlet Hastanesi'nden Karaman'a esvk eden ambulans, aniden önüne çıkan keçi sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 keçi telef oldu. Ambulansta hasar meydana gelirken, hamile hasta ise başka bir ambulansla Karaman'a sevk edildi.

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