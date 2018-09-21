Ambulansın çarptığı kişi ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde hasta almaya giden ambulans, iddiaya göre, aniden yola çıkan Mehmet Özen'e (69) çarptı. Ağır yaralanan Özen, kendisine çarpan ambulansla hastaneye götürülüp tedaviye alındı.
İnegöl'de telefon ile yapılan ihbar sonrası Akhisar Mahallesi'ndeki bir hastayı almaya giden Hüseyin S. yönetimindeki 16 RH 856 plakalı ambulans, Mesudiye Altgeçidi'nde aniden yola çıkan Mehmet Özen'e çarptı. Kazada Özen ağır yaralandı. İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer hastayı almak için bir başka ambulans yönlendirildi.
Kazanın şokunu üzerinden atamayan ambulansta görevli olan sağlık görevlileri, Mehmet Özen'in başucundan bir an olsun ayrılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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