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Ambulansın da karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da ambulansın da aralarında bulunduğu 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam Dinar- Sandıklı karayolunun eski Dinar Hastanesi kavşağında meydana geldi.

Afyonkarahisar’da ambulansın da aralarında bulunduğu 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam Dinar- Sandıklı karayolunun eski Dinar Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Dinar’dan Eskişehir’e hasta nakli yapan Kızılören ilçesinde görevli Ferhat Eryeğit (25) yönetimindeki 03 BF 720 ambulans ile Burak Yıldırım (18) yönetimindeki 64 AAU 845 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta duran Süleyman Kaygısız (50) yönetimindeki 03 FR 034 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Kazada, Burak Yıldırım, ambulans şoförü Ferhat Eryeğit, sağlık personelleri; Sabriye Uğur Kerem (37) ve Asuman Yıldırım (31) ile diğer aracın sürücüsü Süleyman Kaygısız yaralandı. Ambulanstaki hasta ise kazayı yara almadan atlattı.
Yaralılar olay yerine gelen başka bir ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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