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Ambulansın karıştığı kazada yaralı sayısı 7’ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 01:15 | Son Güncelleme

Denizli’de hasta nakli yapan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 7’ye yükseldi.

Ambulansın karıştığı kazada yaralı sayısı 7’ye yükseldi

Denizli’de hasta nakli yapan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 7’ye yükseldi. Yaralananlardan birisinin hastaneye nakli yapılan ambulansın içerisindeki hasta olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 415 Sokak’ta meydana geldi. Metin Bülbül’ün kullandığı ve hastaneye hasta nakli yaptığı öğrenilen 20 BEV 76 plakalı ambulans kontrolsüz kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Ahmet Ünal yönetimindeki 20 HH 431 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan ambulans devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ekibi ile Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi. Kazada, araç sürücüleri ile sağlık görevlileri Derya Kahraman (32), Bahar Çolak (23), ambulansın içindeki hasta Zeynep Taş ve otomobilde bulunan Firidevs Berrin (8) ile Firidevs Ünal (57) yaralandı. Yaralılardan ambulans sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ambulansın karıştığı kazada yaralı sayısı 7’ye yükseldi

Ambulansın karıştığı kazada yaralı sayısı 7’ye yükseldi

Ambulansın karıştığı kazada yaralı sayısı 7’ye yükseldi

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