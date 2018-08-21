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Ambulansın üzerine çıkıp, tellere takılan güvercini kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

KONYA'da elektrik tellerine takılan bir güvercin, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kurtarıldı.

KONYA, (DHA)- KONYA'da elektrik tellerine takılan bir güvercin, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kurtarıldı. Sosyal medyada yayınlanan ve Konya'da çekildiği öne sürülen görüntülerde, elektrik tellerine takılan bir güvercini kurtarmak için 112 Acil Servis ekibinin verdiği mücadele yer alıyor. Ambulansın üzerine çıkan sağlık görevlisi, güvercini kurtarırken, bu görüntüler de sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.

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