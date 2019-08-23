HABER

Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 01:29 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’nın Aslanapa ilçesinde bir ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında sağlık personelinde bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’nın Aslanapa ilçesinde bir ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında sağlık personelinde bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kütahya Aslanapa karayolu Yanlısaray köyü yol ayrımında meydana geldi. Gediz ilçesinden kalp krizi geçiren Recep Çicek isimli hastayı Kütahya Sağlık Bilimleri Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getiren Cevdet Işık yönetimindeki 43 BD 081 plakalı ambulans, önünde seyreden Himmet Duvar yönetimindeki 03 VZ 680 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil önce ambulansın arkasından gelen hasta yakınlarının bulunduğu Halil İbrahim Çiçek yönetimindeki 15 SC 197 plakalı otomobile, ardından da demir bariyerlere çarparak durdu. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Himmet Duvar, otomobilde yolcu olarak bulunan Recep Çiçek ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Veli Balsak hayatını kaybetti. Kazada Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Tugay Tüzen, ambulans sürücüsü Cevdet Işık, Paramedik Mehmet Azcan, Recep Çiçek’in torunu Beytullah Çiçek yaralandı. Kazaya karışan ambulans sürücüsü Cevdet Işık telsiz anonsu ile 112 Komuta merkezine kaza yaptıklarını söyleyerek ambulans ve AFAD ekibi talep etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cesetleri hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Van Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyutVan Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyut
Adana’da otomobil ile motosikletli yunus ekibi çarpıştı: 1 polis yaralandıAdana’da otomobil ile motosikletli yunus ekibi çarpıştı: 1 polis yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletli Yunus polisi, yaralandıOtomobil ile çarpışan motosikletli Yunus polisi, yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rumlarda büyük endişe: Hedefleri vurmaya hazırlar

Rumlarda büyük endişe: Hedefleri vurmaya hazırlar

Bikinisinin azizliğine uğradı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Herkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra buldu

Herkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra buldu

Sürücüler dikkat! Valilik açıkladı: 20 Eylül'e kadar trafiğe kapatılacak

Sürücüler dikkat! Valilik açıkladı: 20 Eylül'e kadar trafiğe kapatılacak

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.