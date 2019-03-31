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Ambulansla evinden oy kullanacağı okula götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:16 | Son Güncelleme

Edirne'de 90 yaşındaki Sabriye Dayıoğlu, oyunu sedye üzerinde kullandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 90 yaşındaki Sabriye Dayıoğlu, ambulansla evinden oy kullanacağı okula götürüldü.

Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü.

Evde sağlık hizmetlerinden faydalanan bacağından rahatsız olan Sabriye Dayıoğlu, ambulansla Vali Fahri Yücel İlkokulu'na götürüldü.

Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla oy kullanacağı sandığa giden Dayıoğlu, sedye üzerinde oyunu kullandı.

Rahatsızlığına rağmen oy kullanmaya geldiğini belirten Dayıoğlu, ülkenin geleceği için seçimlerde oy kullanmayı hiçbir zaman aksatmadığını ifade ederek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

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Anahtar Kelimeler:
ambulans Edirne Sağlık hizmeti

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