HABER

Ambulansla getirildiği okulda oy kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 13:59 | Son Güncelleme

YOZGAT'ta, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yürümekte güçlük çeken Azmi Aysan (88), ambulansla okula getirilerek, oy kullanması sağlandı.

Harun GÖKÇEKOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT'ta, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yürümekte güçlük çeken Azmi Aysan (88), ambulansla okula getirilerek, oy kullanması sağlandı.

Kentte, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemine, saat 08.00 itibarıyla başlandı. 302 bin 710 seçmenin bulunduğu kentte, 1345 sandıkta oy kullanılıyor. Seçmenler, oy kullanmak için sabah saatlerinden itibaren sandık başlarına gitti. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Azmi Aysan, ambulansla evinden alınarak, oy kullanacağı Cumhuriyet Ortaokulu'na getirildi. Sağlık görevlileri ve eşi Uğur Aysan'ın yardımıyla ambulanstan indirilip, sınıftaki sandığa ulaştırılan Azmi Aysan, oyunu kullandı. Aysan, oy verme işleminin ardından yine ambulansla evine götürüldü.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Şemdinli'de hasta ve engelliler, ambulanslarla taşındıŞemdinli'de hasta ve engelliler, ambulanslarla taşındı
Aşırı yağmur sularından oy kullanmaya gidemedilerAşırı yağmur sularından oy kullanmaya gidemediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sadece 11 seçmen var! Bu köyde oy verme işlemi 1,5 saatte bitti

Türkiye'nin en erken biten seçim sandığı

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.