Ambulansla getirildiği okulda oyunu kullandı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesi Göztepe Mahallesi'nde parkinson hastası Cemile İşleğen (86), yaşadığı sağlık sorunundan dolayı yürümede güçlük çektiği için ambulansla oy kullanacağı okula götürüldü.

İzmir'de seçmenler oy kullanmak için sabah saatlerinden itibaren sandık başlarına gitti. Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü. Parkinson hastalığı sebebiyle yürümede güçlük çeken Cemile İşleğen de 112 Sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansla evinden alınarak oy kullanacağı Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirildi. Okul bahçesinde duyarlı davranışından ötürü vatandaşlardan takdir gören İşleğen, oy kullanacağı okulun ilk katındaki 1141 nolu sandığa çıkarıldı. Ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile sandık oy kabininde yerini alan İşleğen, oturulabilen sedye üzerinde oyunu kullandı. İşleğen, oy kullanma işleminin ardından, kendisine oy kullanmak için yardım eden devlet yetkililerine teşekkür etti ve oy verme işleminin ardından yine ambulansla evine götürüldü.

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