Ambulansla hafif ticari kafa kafaya çarpıştı! 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti: Yardıma gelen sağlık personeli şok geçirdi

Erzurum’un Oltu ilçesinde sabah saatlerinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, Oltu’da saat 06.00 sularında Çamlıbel Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Oltu 112 Ambulansı Erzurum’a hasta götürdükten sonra ilçeye dönerken, Oltu’dan Erzurum’a gitmekte olan 75 yaşındaki Feyzullah İyisoy’un kullandığı 16 Z 9275 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ambulans şoförü Fatih Karadeniz (39) ve ambulans hemşiresi Asiye Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, diğer hemşire Netice Altınok ağır yaralandı.

Hafif ticari araç sürücüsü Feyzullah İyisoy ve eşi Nacihan İyisoy (70) da kaza yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Feyzullah İyisoy ve Nacihan İyisoy’u çıkarmak için uzun süre çalıştı.

Ağır yaralı olan hemşire Netice Altınok, hava ambulansı ile Erzurum’a sevk edildi.

ARKADAŞLARINI GÖRÜNCE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Kazayı gören 112 personeli, arkadaşlarının durumu karşısında büyük bir şok yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Acı kazayla ilgili Sağlık Bakanlığından da bir açıklama geldi. Açıklamada, "Erzurum’da görevli 112 Acil Sağlık Ekibi, görev dönüşü başka bir araçla çarpışarak kaza yapmıştır.

Kazada 2’si sağlık personeli olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden mesai arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Tedavisi devam eden 1 sağlık çalışanımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır